Пътнически автобус се сблъска челно с цистерна за гориво на магистрала на индонезийския остров Суматра, като катастрофата причини смъртта на най-малко 16 души, предаде Асошиейтед прес. Ранените са четирима, уточнява агенцията.
Катастрофата е станала около обяд вчера на магистралата в провинция Южна Суматра. Междуградски автобус, превозващ най-малко 20 души, се е ударил в цистерна в насрещното платно, каза Мугоно, служител на местната агенция за извънредни ситуации.
Той заяви, че според първите постъпили информации автобусът е пътувал от Лубуклингау за Джамби. Според версията на полицията прехвърчали искри може да са накарали водача да насочи автобуса извън пътя в опит да избегне по-сериозен инцидент. В този момент обаче отсреща се е движила цистерна с петрол с висока скорост, като времето за избягване на челния удар е било малко.
„При катастрофата се е разразил пожар, като много пасажери в автобуса са били в капан", поясни Мугоно, цитиран от АП.
Сред загиналите са шофьорът на автобуса и 13 пътници, както и шофьорът и спътникът му в кабината на цистерната.
Тъй като списъкът с пътниците се издирва, Мугоно каза, че властите все още събират данни за точния брой на загиналите.