Правителството одобри изменение на Проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, съобщиха от пресслужната на Министерския съвет.

С Решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. Министерството на икономиката и индустрията се преобразува в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и растежа се преобразува чрез вливане на Министерството на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, посочват от МС.

От там добавят, че предвид настъпилите структурни промени, правителството е одобрило проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 349 на Министерския съвет от 2026 г., с което упълномощи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията и министърът на иновациите и дигиталната трансформация да подпишат проект на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 е подписано първо на 11 юли 2019 г. във Вашингтон, САЩ и след това на 12 юли 2019 г. в София. С Решение №349 Правителството упълномощи от българска страна министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да подпишат Изменение № 1 към Рамковото споразумение от името на правителството на Република България, при условията на последваща ратификация.