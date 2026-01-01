Министерският съвет отмени две свои решения в сферата на отбраната и модернизацията на въоръжените сили.

Отменя се РМС №263 от 2 април 2026 г. за одобряване на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 г. Оттегля се и внесеният проект на Решение на Народното събрание за приемане на споменатия доклад.

Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2025 г. ще бъде преработен, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание.

Кабинетът отмени и свое Решение №801 от 19 ноември 2025 г. за предложение до Народното събрание да приеме Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Оттегля се и проектът на Решение на Народното събрание за приемане на проекта.

Отмяната е продиктувана от необходимостта да се извършат промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране. Те са настъпили в резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по Механизма SAFE.

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“ ще бъде повторно внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание.