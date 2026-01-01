Върховният касационен съд окончателно потвърди 17-годишната присъда „лишаване от свобода“ на Рангел Бизюрев за умишленото убийство на Димитър Малинов, извършено през 2023 година в Цалапица. Решението не подлежи на обжалване.

С решение №249 от 29 май 2026 г. по наказателно дело №127/2026 г. тричленен състав на ВКС оставя в сила решението на Апелативен съд – Пловдив от 19 декември 2025 г., с което наказанието на Бизюрев бе увеличено от 15 на 17 години затвор.

Делото пред ВКС бе образувано по касационни жалби както на подсъдимия, така и на частните обвинители и граждански ищци.

Първоначално, с присъда на Окръжен съд – Пловдив от 4 април 2025 г., Рангел Бизюрев бе признат за виновен за умишленото убийство на Димитър Малинов и осъден на 15 години лишаване от свобода. Той бе оправдан по обвинението деянието да е извършено с особена жестокост. Съдът постанови и изплащане на обезщетения за неимуществени вреди на близките на жертвата в размер между 100 000 и 130 000 лева.

След протест и жалби Апелативният съд в Пловдив увеличи наказанието на 17 години затвор, приемайки, че отегчаващите вината обстоятелства имат превес над смекчаващите.

В мотивите си ВКС отхвърля всички възражения на страните като неоснователни. Върховните съдии не приемат твърденията за предубеденост на първоинстанционния съд, както и доводите на защитата за липса на мотиви във въззивното решение.

Според магистратите Апелативният съд е извършил задълбочен анализ на доказателствата и е дал подробен отговор на всички възражения на защитата. ВКС приема, че показанията на ключовите свидетели са били правилно оценени, независимо че срещу тях е било водено отделно разследване за лично укривателство.

Съдът посочва още, че обясненията на подсъдимия са били внимателно анализирани, като е отчетено кои части от тях се подкрепят от останалите доказателства и кои представляват защитна теза.

В решението си ВКС отхвърля и искането деянието да бъде преквалифицирано като причиняване на смърт по непредпазливост. Според върховните съдии доказателствата сочат наличие на евентуален умисъл, което обосновава квалификацията „умишлено убийство“.

„Наказанието, определено с въззивното решение, съответства на индивидуалните особености на извършеното престъпление, както и на личността на подсъдимия“, се посочва в мотивите на ВКС.