Рангел Бизюрев, държавното и частното обвинение обжалват присъдата му за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица пред Апелативния съд в Пловдив.

С присъда на Окръжен съд-Пловдив от 20 юли тази година Бизюрев беше оправдан в частта на квалификацията, че убийството е извършено с особена жестокост и бе осъден за умишлено убийство на 15 години лишаване от свобода. Съдът постанови още той да заплати 530 хиляди лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес.

Протестът на прокуратурата е против присъдата в оправдателната й част и относно размера на наказанието, като държавното обвинение настоява за доживотен затвор. Прокурорът по делото посочи в съдебната зала, че смъртоносното увреждане е в резултат на удар в областта на носа, като може той да е причинен както с юмрук, така и с ритник. Той допълни, че в показанията си свидетелите и Бизюрев потвърждават, че само подсъдимият е нанасял удари.

"Смъртта е в резултат на травматична кома и удари в главата, като тя е настъпила за време между 5 и 7 минути и е била неизбежна последица от нанесения побой", каза прокурорът. По думите му това означава, че е налице умишлено убийство.

Прокурорът посочи, че Бизюрев е отмъстителен и коравосърдечен човек и е проявил бездушно отношение след деянието. Той припомни, че подсъдимият се е укрил след убийството и подчерта, че само принудителното му изолиране за цял живот от обществото ще е справедливо наказание.

Преди началото на съдебното заседание майката на Малинов Атанаска Бакалова поиска доживотен затвор за убиеца на сина ѝ. Тя настоява близнаците Валентин и Борислав Динкова да бъдат съдени като съучастници.

Адвокатът на семейството Антоанета Николова каза в съдебната зала, че въпреки молбата на Димитър за пощада, Бизюрев е продължил да удря със сила и ярост, като е проявил ожесточеност и садизъм.

Другият представител на семейството адвокат Димитър Марковски каза, че е можело последиците от побоя да бъдат преодолени и Димитър да бъде спасен, но Бизюрев умишлено не го е направил.

Адвокатът на Бизюрев Делчо Джубелиев каза, че обвинението трябва да се преквалифицира и подзащитният му да бъде съден за причиняване не телесна повреда, в следствие на която е настъпила смърт по непредпазливост. "С разделянето на деянието на две дела - срещу близнаците и срещу Рангел Бизюрев, беше затруднено разкриването на субективната истина", посочи адвокатът.

По думите му присъдата се основава на показанията на Борислав Динков, които са разнопосочни. "Рангел е изпаднал в шок и цялата инициатива за прикриването е инициирана от Борислав", каза Джубелиев. Той посочи, че съдебномедицинската експертиза показва, че са нанесени само леки телесни повреди, а тежката е само ударът в носа и тя е нанесена по непредпазливост.

В последната си дума Рангел Бизюрев каза, че е бил на 30 години и не е искал да го убива. "Искам справедлива присъда", допълни подсъдимият. В залата на Апелативния съд присъстваха студенти по право. Магистратите ще се произнесат в законови двумесечен срок.

Смъртта на Димитър Малинов е настъпила в резултат на тежък побой, който му е бил нанесен на 20 юли 2023 година около 22:30 часа. Тялото му е намерено заровено на около километър от мястото, на което последно е бил видян.

Бизюрев беше обявен за издирване с Европейска заповед за арест. На 29 ноември същата година той беше установен и задържан в град в Дания. На 20 март 2024 година беше предаден на съдебните власти в България след решение на две съдебни инстанции в Дания.

Обвинителният акт срещу него бе внесен от държавното обвинение на 17 юни 2024 година. Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. По време на съдебния процес срещу тях Рангел Бизюрев свидетелства в Районен съд-Пловдив, че близнаците не са нанасяли удари на Димитър Малинов.

На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков - четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Случаят предизвика десетки протести през годините в Стамболийски, Пловдив и София с настояване за бърз и справедлив процес срещу всички, замесени в убийството. Заради случая бяха отстранени от длъжност, но след това възстановени на работа от съда, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, началникът на Районно управление-Стамболийски главен инспектор Ангел Керпиев и началникът на криминалната група в районното управление в Стамболийски инспектор Дамян Капов.