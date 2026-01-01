Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис приветства предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, което предвижда фермерите в ЕС да получат достъп до извънреден ресурс от 45 млрд. евро от бюджета на Общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 г.

„Това е предложение, което показва, че гласът на Гърция в Европа се чува по-силно и по-ясно“, заяви Мицотакис в публикация в социалните мрежи.

Мицотакис свика извънредна среща на правителството заради фермерските протести

„Ние продължаваме последователно да подкрепяме силна Обща селскостопанска политика за периода 2028-2034 г. За нас настоящето и бъдещето на първичния сектор са национален приоритет“, посочи още гръцкият премиер.

Днес гръцкото правителство представя предложените от него мерки в опит да сложи край на продължаващите вече месец протести на местните фермери, които изразяват недоволството си срещу забавени плащания на субсидии от ЕС и нарастващи производствени разходи.