В Министерството на електронното управление ще бъдат публично изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Публичното теглене на номерата на машините за гласуване е с цел да се гарантира прозрачността на процеса и е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори в страната.

На събитието са поканени представители на Централната избирателна комисия (ЦИК), Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация (БИС), Българския институт по метрология (БИМ), представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите, както и парламентарно представените партии в 51-ото Народно събрание.

Българската държава разполага с 12 837 машини. Никога на национални избори не са използвани едновременно повече от 10 хиляди машини, каза преди дни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. Разполагаме с достатъчен брой машини. Те се съхраняват в склада, в който са поставени още при закупуването. Това е частен склад, но е под охраната на Министерството на вътрешните работи. В склада могат да влизат само лица, които са предварително проверени от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция „Национална сигурност“ и след разрешение на ЦИК, каза Росица Матева.

Парламентарните избори на 19 април ще бъдат осмите от 2021 г. насам.