Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе са съставили акт на дружество от Разград, извършващо дейност с предварително третиране на отпадъци от облекла и текстил. Нарушението е констатирано при планова проверка на площадката на фирмата, съобщи Рени Петрова от екоинспекцията в града.

Екоекспертите са установили, че се извършва сортиране на отпадъци от дрехи в количество, което не е съгласувано и разрешено от РИОСВ, обхващаща областите Русе, Разград и Силистра. Отпадъците са въведени на територията на България от страни от Европейския съюз. Представени са документи, придружаващи отпадъците - товарителница, фактури и други. Това е доказателство, че се касае за трансграничен превоз на отпадъци.

Петрова обяснява, че те имат връзка и със сигнали от края на миналата и началото на настоящата година за разпилени дрехи на общински терени в русенските села Голямо Враново и Малко Враново. След намесата на екоинспекцията и със съдействието на органите на реда дрехите са прибрани в частен имот и замърсените терени са почистени.

На територията на РИОСВ в Русе има три дружества, извършващи дейности в община Разград, свързани с отпадъци от текстил. Те притежават регистрационни документи за сортиране и балиране на дрехи. От страна на РИОСВ в Русе се контролират процесите по третиране, както и количествата им. По отношение на дезинфекцията правомощията за контрол са на Регионалната здравна инспекция.