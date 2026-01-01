В понеделник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

