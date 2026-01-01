На 20 януари тази година в Зоопарк Стара Загора се родиха три малки лъвчета – две мъжки и едно женско. Екипът на зоопарка отправя покана към всички любители на животните да участват в избора на техните имена.

„Търсим имена, които да олицетворяват величието, силата и благородството на лъва“, съобщават от зоопарка.

Зоопарк Стара Загора

Всеки желаещ може да предложи своите идеи, като ги напише в коментарите под публикацията на зоопарка в социалните мрежи. Срокът за участие е два дни от публикуването на обявата. След това екипът ще избере финалните имена измежду най-добрите предложения.

От зоопарка обещават да споделят с посетителите и медиите имената на новите си обитатели, като благодарят на всички, които се включат в инициативата.

Тази инициатива е част от усилията на Зоопарк Стара Загора да ангажира обществеността и да направи родителството на малките лъвчета част от общността на града.