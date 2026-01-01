Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Би Ес, че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток.

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили“, каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз, повтаряйки оценките за щетите от войната, които даде в предишните дни.

Тръмп заяви пред американската телевизия, че САЩ са „много по-напред“ в сравнение с първоначално обявения от него срок на войната от четири или пет седмици.

Тръмп и Путин проведоха важен телефонен разговор за войната в Украйна и конфликта в Близкия Изток

Американският президент се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.

Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро.

На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.