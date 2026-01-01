Учени в Австралия са разработили „невидима“ комуникационна система, която скрива предаването на данни в естествената топлинна радиация, съобщи Синхуа.

Използвайки феномен, известен като негативна луминесценция, системата работи така, че сигналите идеално се сливат с фона на естествената топлинна радиация, което може да се види с топлинна камера, се посочва в изявление на австралийския Университет на Нов Южен Уелс.

Български учени преобръщат дългогодишна теория за човешката еволюция

За външните наблюдатели изглежда, че изобщо не се изпращат данни. Само получател със съответното оборудване може да прихване скритите съобщения, се казва в изявлението.

Тъй като преносът сам по себе си е невидим, прихващането е почти невъзможно, което е подходящо за прилагането на метода при тайни финансови комуникации.

Процесът използва специалния ефект на негативната луминесценция от светодиоди от средния инфрачервен диапазон чрез терморадиационен диод.

Изследователският екип е постигнал скорост от 100 килобайта в секунда при лабораторни тестове, но очаква достигане на скорост от гигабайти при подобрени излъчватели.