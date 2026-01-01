Колагенът често се нарича „лепилото“ на човешкото тяло. Това не е случайно – той е най-разпространеният белтък в организма и играе ключова роля за здравината и еластичността на кожата, костите, ставите, сухожилията и дори кръвоносните съдове. Благодарение на него кожата изглежда гладка и стегната, ставите се движат свободно, а тъканите запазват своята структура.

С напредването на възрастта обаче естественото производство на колаген постепенно намалява. Обикновено този процес започва още след 25–30-годишна възраст. Тогава се появяват първите фини линии по лицето, кожата започва да губи своята еластичност, а ставите могат да станат по-чувствителни. Влияние оказват и външни фактори като стресът, тютюнопушенето, прекомерното излагане на слънце и небалансираното хранене.

Макар че организмът сам произвежда колаген, храненето играе изключително важна роля за този процес. Някои храни могат да подпомогнат синтеза му, като осигурят необходимите аминокиселини, витамини и минерали.

Една от най-важните групи храни са тези, богати на витамин C. Този витамин участва активно в образуването на колаген и подпомага стабилността на неговите влакна. Цитрусовите плодове – като портокали, лимони и грейпфрути – са отличен източник. Също толкова полезни са кивито, ягодите, чушките и броколите.

Istock

Белтъчните храни също имат ключово значение. Яйцата, пилешкото месо, рибата и бобовите култури съдържат аминокиселини, които организмът използва като „строителни блокове“ за колагена. Особено ценни са продуктите, богати на глицин и пролин – две аминокиселини, които участват пряко в изграждането на колагеновите влакна.

iStock

Други важни помощници са ядките и семената. Бадемите, орехите, слънчогледовите и тиквените семки съдържат цинк и мед – минерали, които подпомагат естественото образуване на колаген.

Зеленолистните зеленчуци като спанак, кейл и рукола също са ценни съюзници. Те съдържат антиоксиданти, които защитават вече съществуващия колаген от разрушаване.

Някои традиционни храни също се свързват с колагена. Например костният бульон, приготвен чрез продължително варене на кости, съдържа естествен колаген и аминокиселини, които могат да подпомогнат поддържането на съединителната тъкан.

В крайна сметка поддържането на здравословни нива на колаген не зависи само от козметиката или хранителните добавки. Балансираното хранене, богато на плодове, зеленчуци, качествени белтъчини и полезни мазнини, може значително да подпомогне естествените процеси в организма.

Колагенът може и да е невидим за окото, но ролята му за здравето и външния вид е безспорна – той е една от основните опори на силното и жизнено тяло.