С решение на Държавния департамент на САЩ от днес на второстепенния дипломатически персонал на американското консулство в турския град Адана е наредено да напусне, а дейността на консулството е преустановена заради повишен риск за сигурността, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на второстепенния служебен персонал на американското правителство и на членовете на техните семейства да напуснат генералното консулство в Адана поради рискове за сигурността. (...) Американското консулство в Адана е спряло всички свои консулски услуги", се казва в комюнике на Департамента.

От публикация на Посолството на САЩ в Анкара става ясно още, че препоръката за пътуване в района на Югоизточна Турция е била повишена до „ниво 4“, съгласно което на американските граждани не се препоръчва да пътуват там. Общата препоръка за пътуване в Турция обаче остава на „ниво 2“, според което на американските граждани се препоръчва да пътуват с повишено внимание.

Сред причините за предприемане на мерките от Държавния департамент посочват „повишения риск от терористично насилие, включително терористични атаки и други дейности“, както и „повишен риск от въоръжен конфликт“ в югоизточните окръзи на страната.