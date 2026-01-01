Турция разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър, съобщи турското министерство на отбраната.

На 7 март източник от министерството заяви, че Анкара обмисля възможността за изпращане на изтребители F-16 в Северен Кипър като мярка за сигурност. Преди дни островът беше обект на атака с дрон.

„Разполагането на самолети F-16 на острова е сред разглежданите варианти“, каза източникът, говорейки за „поетапно планиране“ за гарантиране на сигурността на Севернокипърската турска република (ТРСК), която е призната само от Турция.