38-годишен шофьор почина, а мъж е в тежко състояние след катастрофа в Ловешко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 7 март в района между село Торос и пътен възел "Боаза".

Полицията с подроности за тежката катастрофа в Луковитско, две от жертвите са деца

Водачът е загубил контрол, последвал е удар в мантинелата, след което автомобилът е паднал във вада, намираща се под мостово съоръжение.

Шофьорът е загинал, с пътник на 39 години е откаран в тежко състояние към болница в Плевен.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.