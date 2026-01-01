Най-малко 14 мигранти се удавиха, след като лодка, с която са пътували, се е сблъскала с кораб на бреговата охрана край средиземноморското крайбрежие на Турция по време на преследване.

Инцидентът е станал край бреговете на Демре в провинция Анталия, след като плавателният съд, превозващ афганистанци, е игнорирал призивите да спре и е предприел маневри с висока скорост, за да се измъкне от корабите на бреговата охрана, съобщи губернаторът Хулуси Шахин, цитиран от Анадолската агенция.

7 души са били спасени от морето от екипи на бреговата охрана и са получили незабавна медицинска помощ, каза Шахин. Други 14 души, достигнали брега, са били задържани от части на жандармерията.

Издирвателно-спасителната операция продължава по суша, море и въздух, за да бъдат открити евентуални изчезнали хора.