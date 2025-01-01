Общо 391 мигранти са били засечени днес южно от гръцкия остров Гавдос от екипи на Гръцката брегова охрана и Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ (Frontex), предава АНА-МПА.

Днес по обяд екип на Гръцката брегова охрана е пристъпил към спасяването на общо 361 мигранти, които са се намирали на борда на риболовен съд, на 35 морски мили южно от остров Гавдос.

От бреговата охрана съобщават, че мигрантите са били извозени с товарен кораб, плаващ под датски флаг, до пристанището Палеохора на остров Крит, а в операцията се е включил и самолет на „Фронтекс“.

Няколко часа по-рано плавателен съд на „Фронтекс“ е забелязал надуваема лодка с 30 мигранти, плаваща на 25 морски мили южно от Гавдос. Те също са транспортирани до пристанището Палеохора.