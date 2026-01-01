Ислямистки бойци от групировка, свързана с терористичната организация "Ал Каида", са убили в края на януари 10 шофьори на тежкотоварни камиони и двама тийнейджъри стажанти, които са пътували през област Кайес в западната част на Мали, предаде Ройтерс, позовавайки се на международната правозащитна организация "Хюман райтс уоч" (Human Rights Watch).

Салафитската джихадистка групировка "Джамаат Нусрат ал Ислам вал Муслимин", действаща в района на Западна Африка, най-вече в Мали и Буркина Фасо, е нападнала военен конвой от най-малко 40 камиона, превозващи гориво, се посочва в доклада на "Хюман райтс уоч".

"Джамаат Нусрат ал Ислам вал Муслимин" се превърна в най-силната групировка в региона. Целта ѝ е да наложи ислямското управление в Сахел (природна област на юг от пустинята Сахара - бел. ред.) и да разшири влиянието си до крайбрежната част на Западна Африка.

Военните власти в Мали са прибегнали до въоръжена охрана, за да облекчат блокадата на доставките на гориво в страната, която беше наложена от бунтовниците.

Свидетели са разказали пред "Хюман райтс уоч", че конвоят, който трябвало да достави гориво в Кайес, е напуснал столицата на Сенегал Дакар на 27 януари и е пресякъл границата с Мали на следващия ден.

Бойци на групировката са заловили няколко шофьори, които са изоставили камионите си, когато нападателите са открили огън, а по-късно са екзекутирали 12 от тях, докато други са били освободени. Шестима шофьори са в неизвестност от момента на нападението, се посочва в доклада на правозащитната организация.