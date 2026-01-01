Министър-председателят Андрей Гюров изтъкна активната работа на служебното правителство пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане.

Гюров увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане.

Гюров се срещна с посланиците на страните от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария

Министър-председателят подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства, информира правителственият пресцентър.

Гюров и фон дер Лайен разговаряха в Париж по време на Втората среща на върха по ядрената енергия.