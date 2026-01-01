Николай Найденов положи клетва като служебен министър на регионалното развитие.

От трибуната председателят на НС Рая Назарян посочи, че на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова е подписала указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството. Със същия указ държавният глава назначи като министър Николай Найденов.

Днес пред депутатите той се закле "в името на Република България да спазва Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа".