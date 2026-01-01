"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 11 март - сряда във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: жк. "Дружба" 1 - ул. „Поручик Михаил Банов“ и ул. „Генерал Стоян Стоянов“ се налага спиране на водоподаването 9:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Искър, жк. "Дружба" 1 - ул. „Поручик Михаил Банов“, ул. „ген. Стоян Стоянов“ от ул. „Тирана“ до ул. „Поручик Христо Костакев“, ул. „Поручик Христо Костакев“ и 108 ЦДГ „Детско царство“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Дружба" 1 - ул. „Тирана“ пред 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: Панчарево - близост до кръстовището на ул. „Държов дол“ и ул. „Йованец“ се налага спиране на водоподаването 9:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: община Панчарево - Ресторант „Златна рибка’’, Кокаляне - карето между : ул. „Самоковско шосе“, ул. „Искър“, ул. „Валозите“, ул. „Тополите“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Йованец“, с. Панчарево - карето между: ул. „Самоковско шосе“, ул. „Йованец“, ул. „Курията“, ул. „Беликата“, ул. „Бор“, ул. „Ловджийска чешма“ и ул. „Риляник“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: Кокаляне - ул. „Димитър Благоев“ ъгъла с ул. „Васил Левски“, Панчарево - ул. „Елин Пелин“ ъгъла с ул. „Васил Левски“

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. "Овча купел", ул. „Иван Радоев“ се налага спиране на водоподаването 9:00 часа до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: кв. "Овча купел" - ул. „Иван Радоев“ от ул. „Народно хоро“ до ул. „Маестро Кънев“.“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. "Овча купел" - ул. „Иван Радоев“ и ул. „Камелия“.

Във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: жк. "Яворов", ул. „Бойчо войвода“ - ъгъла с ул. „Хан Омуртаг“ се налага спиране на водоподаването 10:00 часа до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: жк. "Яворов" - ул. „Хан Омуртаг“ от ул. „Страхил Войвода“ до бул. „Михай Еминеску“, ул. „Бойчо войвода“ от ул. „Петър Делян“ до ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Мануш войвода“ от ул. „Петър Делян“ до ул. „ Хан Омуртаг“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Яворов" - ул. „Хан Омуртаг“ № 84.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.