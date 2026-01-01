Иранските въоръжени сили заявиха днес, че са нанесли ракетен удар по американската военновъздушна база "Харир" в автономния регион Иракски Кюрдистан в Ирак, съобщиха иранското държавно радио и телевизия, като се позоваха на изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Общо пет ракети са поразили военновъздушната база "Харир".

САЩ все още не са потвърдили информациите за атаката.

Различни американски бази в Ирак бяха подложени на атаки с дронове, като съюзени с Техеран въоръжени движения поеха отговорност за някои от тях, включително удар срещу американска база в Ербил. В тази критична ситуация, американското посолство в Ирак призова всички американски граждани незабавно да напуснат страната, подчертавайки високия риск за сигурността. Тези стъпки представляват ясни действия на властите в отговор на нарастващото напрежение.