Смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей на 86-годишна възраст отново насочи вниманието към неговото четиридесетгодишно управление и към огромната икономическа мрежа, изградена около властта му. Хаменей ръководеше Ислямската република в продължение на 36 години, превръщайки страната в твърд противник на Съединените щати и ключов играч в регионалната конфронтация в Близкия изток.

Въпреки образа на скромен духовник, който живее в малък дом и демонстрира аскетичен начин на живот, редица журналистически разследвания сочат, че около него е съществувала огромна икономическа империя. Оценките за богатството, свързано с мрежата около Хаменей, варират между 100 и 200 милиарда долара - сума, която би го поставила сред най-богатите хора в света.

В основата на тази система стои организацията „Сетад“ (Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam), създадена след Ислямската революция през 1979 г. първоначално с цел да управлява изоставени или конфискувани имоти. Под ръководството на Хаменей тя се превръща в огромен икономически конгломерат, който действа извън контрола на избраните институции в страната и е подчинен единствено на върховния лидер.

Разследване на „Ройтерс“ още през 2013 г. оценява активите на „Сетад“ на около 95 милиарда долара, а по-късни анализи предполагат, че общата стойност може да достига до 200 милиарда. Организацията притежава огромни недвижими имоти и дялове в компании от почти всички ключови сектори - телекомуникации, банкиране, застраховане, химическа индустрия, селско стопанство, медии и петрол.

Част от имуществото е придобито чрез конфискации от политически противници и религиозни малцинства, включително представители на бахайската общност. Получените средства впоследствие са инвестирани в стратегически компании, което позволява на системата около върховния лидер да изгради мащабна мрежа от икономически зависимости.

Тази икономическа структура не служи само за натрупване на богатство, а и за укрепване на политическата стабилност на режима. Хиляди хора и компании са финансово свързани с нея, което създава силна лоялност към властта.

„Режимът в Иран няма да се срине утре или вдругиден. Той има изключително широка мрежа на влияние във всички части на страната. Твърде много хора са финансово обвързани с него и ако системата се срине, те ще загубят парите и социалния си статус“, казва проф. Меир Литвак от Центъра за ирански изследвания към университета в Тел Авив.

Освен търговската дейност, мрежата около „Сетад“ управлява и благотворителни фондации, които предоставят социална помощ, изграждат училища и медицински центрове и разпределят лекарства. Най-известната сред тях е фондацията „Баракат“, създадена през 2007 г., която играе важна роля по време на пандемията от Ковид-19 чрез производство на маски, тестове и местна ваксина.

Тези структури имат и политическо значение, тъй като компенсират слабостите на държавната социална система и укрепват зависимостта на част от обществото от властта.

Паралелно с икономическата мрежа Хаменей концентрира огромна политическа и военна власт. Той контролира въоръжените сили, назначава ключови фигури в институциите и поддържа тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция. По време на управлението му Иран разшири влиянието си в региона чрез подкрепа за съюзнически групировки в Ирак, Ливан, Сирия и Йемен.

Политиката му към Запада остава твърда и конфронтационна. Въпреки че през 2015 г. подкрепи ядреното споразумение, което доведе до частично премахване на санкциите, отношенията със Съединените щати отново се влошиха след оттеглянето на Вашингтон от договора през 2018 г.

Управлението му бе съпътствано и от вътрешни сътресения - масови протести през 2009 г., демонстрации след смъртта на Махса Амини през 2022 г. и нови социални вълнения през последните години, породени от икономическата криза и високата инфлация.

Икономическата ситуация в страната контрастира рязко с мащабите на финансовата мрежа около властта. Над една трета от населението живее под прага на бедността, инфлацията достига около 40%, а младежката безработица остава висока.

В същото време част от средствата, свързани с фамилията Хаменей, са инвестирани в чужбина - включително в недвижими имоти и туристически комплекси в Европа, както и чрез банкови сметки и офшорни компании. Анализатори смятат, че тази международна инвестиционна мрежа е служила като защита за богатството на елита в случай на политически сътресения.

Смъртта на Хаменей поставя нови въпроси за бъдещето на тази икономическа система и за наследяването на властта. Сред често споменаваните възможни наследници е синът му Моджтаба Хаменей, който вече има значително влияние сред консервативните кръгове в страната.

Разплитането на сложната финансова мрежа, изградена през десетилетията, вероятно ще се превърне в едно от най-трудните предизвикателства пред Иран в следващите години, особено на фона на нарастващия вътрешен натиск и международните санкции.