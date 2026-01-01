Следствените органи в американския щат Ню Мексико започнаха разследване на територията на ранчо, принадлежало на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщиха щатските правосъдни власти, цитирани от Ройтерс.

Властите в Ню Мексико започнаха разследване след публикувания материал от Министерството на правосъдието през януари тази година по обвинение, че Епстийн е наредил да се заровят телата на две момичета с чуждестранно гражданство близо до хълмовете около уединеното му имение.

Обискът започна, след като главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес реши да възобнови разследването на престъпните деяния на Епстийн в ранчото, което се намира на 48 километра южно от щатската столица Санта Фе.

"Органите на Министерството на правосъдието в Ню Мексико ще продължават да информират обществеността, да оказват подкрепа на оцелелите и да проследяват фактите по аферата, накъдето и да отведат те", гласи съобщение на главната прокуратура на Ню Мексико.

Следователните органи в щата прекратиха предишното разследване по случая Епстийн през 2019 г. по молба на федералните власти. Пълно разследване на обвиненията във физическо насилие, засягащи Епстийн, партньорката му Гилейн Максуел и посетителите на ранчото, никога не е било провеждано досега.

Миналия месец Ню Мексико стана първият щат, който създаде законодателна комисия за разкриването на предполагаеми корупционни практики в публичната сфера, която е позволила на Епстийн тайно да продължи с противозаконните си деяния в продължение на 26 години до смъртта си през 2019 г.

Имотът на Епстийн беше продаден през 2023 г. на бизнесмена от Тексас Дон Хюфайнс, който го преименува на "ранчо Сан Рафаел". Новите собственици сътрудничат на следствените органи и са предоставили достъп до ранчото, посочват представители на Министерството на правосъдието в Ню Мексико.