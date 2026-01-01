41-годишен криминално проявен мъж от Перник е задържан за побой над 15-годишно момче.

Инцидентът е станал вчера, малко след 16:00 ч. в градинката пред кметство „Изток“.

По първоначална информация мъжът нанесъл множество удари с ръце на непълнолетния. Причина за случилото се е възникнал по-рано конфликт между сина на 41-годишния мъж и пострадалото момче.

На място е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е прегледал тийнейджъра. Медиците не са установили сериозни наранявания.

Познатият на полицията мъж е задържан за срок до 24 часа от служители на Второ районно управление. По случая е образувано бързо производство, като работата продължава под надзора на прокуратурата.