Батерия на електрическа тротинетка предизвика пожар в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 март в гараж в жк „Дружба“. Районът е бил обезопасен, а служителите са извършили огледи.

Как да зареждаме електрическите си тротинетки

Огънят е възникнал от батерия на електрическа тротинетка, включена да се зарежда в контакт.

Нанесени са щети в помещението, сградата не е засегната. 47-годишният собственик е присъствал на процесуалните действия.

Експертите от пожарната напомнят, че батериите на електрическите тротинетки могат да бъдат опасни при неправилна употреба, повреда или използване на неподходящи зарядни устройства.

Препоръчват те да не се зареждат без надзор, както и да не се оставят в близост до леснозапалими материали.