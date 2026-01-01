Движението по първокласния път в участъка между разградските села Гецово и Осенец се осъществява двупосочно в една лента поради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Пътният инцидент стана вчера следобед в участъка между разградското село Гецово и местността Старият кладенец.

Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с финландска регистрация и товарен автомобил „Волво“, движещ се в посока Русе, се удариха странично при разминаване.

След удара лекият автомобил се е блъснал в задната част на камиона. В него са пътували петима български граждани.