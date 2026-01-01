Владимир Русев е новият заместник областен управител на Областна администрация – Перник, съобщи за БТА областният управител Георги Недев. Той допълни, че досегашният негов заместник Симеон Гебов е отстранен, а на негово място с решение на служебния министър-председател Андрей Гюров е назначен Владимир Русев.

Русев за втори път заема поста, като първият път беше на 11 декември 2023 г. Седем месеца по-късно той бе освободен от тогавашния служебен премиер Димитър Главчев, а мястото му зае местният младежки лидер на „ДПС – Ново начало“ Симеон Гебов.

Той е член на Изпълнителния съвет на местната структура на „Да, България“.