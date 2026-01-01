Протестиращи от общинския транспорт в Русе и представители на КНСБ блокираха част от централно кръгово кръстовище в Русе, намиращо се до зала "Арена Русе", за около половин час.

Работниците от градския транспорт протестират за 5% увеличение на заплатите със задна дата от 1 януари тази година. За целта са необходими 0,55 млн. евро.

БТА

Първоначално протестът трябваше да се състои на булевард "Трети март" в Западна промишлена зона, където да бъдат блокирани част от автобусните линии в града, а шофьорите да протестират за кратко.

"Разбрахме, че има промяна на маршрута на линиите заради обявения протест. Това според нас е саботаж и по тази причина ще преместим протеста на кръговото кръстовище в централната градска част до зала "Арена Русе". Който е издал заповедта за промяна на маршрутните линии, да си подаде оставката", каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Протестът беше преместен на централното кръгово кръстовище край зала "Арена Русе". "Исканията ни са за увеличение на заплатите с пет процента, макар че това са нищожни пари, тъй като основната заплата на шофьор е 806 евро.

В дружеството работят около 110 шофьори, от които повече от 30 процента са пенсионери. За тези условия, в които работим, парите са смешни", съобщи Иван Енчев - председател на синдикалната организация на КНСБ в Общински транспорт Русе.

Недоволство в градския транспорт: Варненските работници искат увеличение на заплатите

Кметът на Русе Пенчо Милков подкрепи днешния протест на служителите в градския транспорт, които настояват в удължителния държавен бюджет да се предвидят средства за пет процента увеличение на заплатите им. Това съобщи Милков на брифинг след среща с представители на КНСБ, сред които бе и вицепрезидентът на синдикалната организация Тодор Капитанов.

„Транспортът е дейност от общ икономически интерес за Европейския съюз. То е със социална дейност. Като кмет на Община Русе осъзнавам това и развихме транспортното предприятие като общинско, защото то действително е със социален ефект, не само със стопански.

БТА

Шофьорите от 40 вече са повече от 100. И реално се борим да ги привлечем - не само със заплати, а и с много други придобивки. Но на хората трябва да е ясно - за да се запази цената на билета навсякъде в страната и да се увеличи броят на транспортните средства, това трябва да бъде държавна политика", каза Милков.

По думите му до момента Община Русе е единствена с подписано споразумение с работещите. „Ще направим всичко възможно да продължим да увеличаваме възнагражденията им, за да бъде привлекателна работата.

Но средствата трябва да се предвиждат за Русе и за другите градове с голям обществен превоз централизирано от държавата, оценявайки, че това е дейност от общ икономически интерес за Европейския съюз", каза още Милков.

Той заяви, че е обяснил на синдикатите, че решението да промени маршрута на линиите от градския транспорт заради организирания протест не е опит за саботаж. „Единствено сме се опитали да защитим интереса на гражданите, да знаят, че ще има такъв протест и да предвидят своето придвижване", каза Милков.

Той заяви още, че е поел ангажимент днес да изпрати писмо до Министерството на финансите, за да може да ги запознае със становището на Общината, като се надява то да бъде споделено. „Сумата не е толкова голяма и ще има жизнено важно значение за много хора", каза Милков.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов обясни, че по време на срещата с кмета е било коментирано как да бъде изпълнено споразумението между Общината и синдикатите относно развитието и заплащането на служителите на градския транспорт в Русе.

БТА

„За да се изпълнят поетите ангажименти от Общината към градския транспорт за увеличаване на работните заплати, всъщност трябва да се изпълнят исканията ни за целево субсидиране на градския транспорт в Русе от националния бюджет.

Тази седмица се надяваме, че Народното събрание ще гласува удължения бюджет с тези малко над 0,5 млн. евро, които ще бъдат достатъчни, за да бъде увеличена работната заплата с пет процента", каза Капитанов.

По повод на промяната на маршрута на градските линии заради протеста днес, Капитанов каза, че приема поканата от кмета като своеобразно извинение, тъй като от там са пропуснали да уведомят синдикатите за промяната.

„Разбрахме, че това е направено от Общината само и единствено в интерес на гражданите", каза още вицепрезидентът на КНСБ.