Със заповед на премиера от 10 март 2026 г. към Министерския съвет е създадена междуведомствена работна група, ръководена от служебния министър-председател Андрей Гюров. В нея влизат министрите на финансите, на икономиката и индустрията, на енергетиката, на отбраната и на вътрешните работи, представители на службите за сигурност, на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на Агенция „Митници“, НАП и особеният представител на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", обяви служебният зам.-министър на финансите Станимир Михайлов по време на изслушване пред депутатите.

По искане на „ДПС-Ново начало“ на извънредно заседание на парламента днес компетентните органи дават информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза. Пред депутатуите застават и директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Михайлов отбеляза, че днешното изслушване „е разговор, който законодателната и изпълнителната власт трябва да проведат в името на спокойствието и защитата на българското общество. Решенията и отговорността са общи, за да преминем по възможно най-добрия и безболезнен начин през предизвикателствата, които стоят пред нас“.

Зам.-министърът на финансите пруипомни, че в момента е в сила Решение на Народното събрание от 31.10.2025 г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави-членки на Европейския съюз, като считаме, че "тази мярка е изключително необходима в настоящата ситуация".

Заради доставките на горива: Предстои извънредно заседание на парламента във вторник

Основните задачи пред междуведомствената група са:

1. Осъществяване на ежедневен мониторинг на доставките на суров петрол и наличностите в страната на продукти от нефтен произход, както и на наличните резерви от такива продукти, поддържани на основание Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

2. Осъществяване на ежедневен мониторинг на цените на горивата.

3. Разработване на мерки за справяне с увеличаването на цените на горивата, предизвикани от кризата в Близкия изток.

На министъра на финансите е възложено на Агенция „Митници“ и на НАП да осъществяват ежедневен мониторинг и контрол върху доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната. Те трябва да изготвят седмични отчети, съвместно с дирекция „Данъчна политика“ в МФ, и при значително увеличение на международните цени на суровия петрол и на цените на горивата на вътрешния пазар да предлагат съответните мерки за компенсиране на бизнеса и домакинствата.

Във връзка с изключително динамични промени на световните пазари, предизвикани от сложната геополитическа обстановка и различни търговски политики, оказващи влияние върху международната търговия на суров петрол, Министерството на финансите изготви анализ в следните аспекти:

- роля на Агенция „Митници”, като отговорна институция за осъществяване на цялостния процес по администриране на акцизите на територията на страната, както и надзор и контрол на производството, движението и освобождаването за потребление на акцизни стоки под режим с отложено плащане на акциз;

- отражение на международните цени на суров нефт върху цените на горивата в страната (краткосрочен аспект).

Агенция „Митници” осъществява цялостния процес по администриране на акцизите на територията на страната, както и надзор и контрол на производството, движението и освобождаването за потребление на акцизни стоки под режим с отложено плащане. Всички етапи на процеса по администриране на акцизите, както и надзорът и контролът на данъчно задължените лица, осъществяващи дейности с акцизни стоки, се регистрират в централизираната информационна система на Агенция „Митници“ за подаване на документи по електронен път.

Спецов: До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени

Съгласно данните от Националния статистически институт за продажбите на горива (бензини, дизел и пропан-бутан) от търговци с 5 и повече обекти, средномесечното количество на продадените бензин, газьол и втечнен нефтен газ през 2025 г. е около 200 млн. тона.

Към настоящия момент във веригата за доставка на моторни горива до етапа на тяхното освобождаване за потребление на територията на страната участват общо 106 регистрирани данъчни складове на лица, които осъществяват дейности с енергийни продукти, посочи Михайлов.

По думите му данните сочат, че максималният складов капацитет на данъчно задължените лица, осъществяващи дейности с моторни горива, значително превишава месечните потребности на пазара и при необходимост лицата биха могли да поддържат запаси, които да гарантират потреблението за период по-дълъг от нормативно определения съгласно националната регулаторна рамка от 90 дни.

Данните на Агенция „Митници“ показват, че към 10.03.2026 г. наличните суровини за преработка, наличните моторни горива и съоръжения за тяхното съхранение гарантират задоволяването на обичайното потребление в страната, както текущо, така и за период от минимум 90 дни.

Станимир Михайлов / БТА

Произходът на внасяните до момента на територията на страната нефтени суровини за преработка не предполага затруднения от логистичен характер.

Анализът на наличните данни дава основание да се направи извод, че на територията на страната са налични съоръжения за съхранение на моторни горива, чийто максимален складов капацитет при запълнена вместимост може да обезпечи потреблението на моторни горива в страната за период, значително по-дълъг от 90 дни.

Световните цени на суровия нефт оказват влияние върху производствените разходи в страната, които постепенно, но не изцяло, се прехвърлят към цените на крайните продукти. Според направената експертна оценка връзката между равнището на цената на суровия нефт и цените на потребител на течни горива в България е, както следва - 1% увеличение на цената на суровия нефт води до увеличение на цената на крайния потребител на течни горива средно с 0.8 процентни пункта, но не проценти, което също не е за подценяване, каза зам.-финансовият министър.

Така например, при поскъпване на петрола с 10%, средната цена на бензин А95 от 1.29 евро/л може да се очаква да нарасне до 1.36 евро/л още през текущия месец. Потребителската цена на дизеловото гориво от 1.34 евро/л може да поскъпне до 1.41 евро/л още през текущия месец и да достигне 1.45 евро/л при равни условия през втория месец след повишението в международните цени. Аналогично е тълкуването при газьола за битови и промишлени цели. Към 10.03.2026 г. има регистрирано успокояване на цената на петрол сорт Брент и спад до нива около 88 - 90 долара за барел.

При тези прогнози за 2026 г. не се очаква влошаване на реалния растеж на БВП. Нивото на БВП по текущи цени за тази година леко ще надвиши този на базовия БВП, поради по-високата инфлация и дефлатор на БВП.

Зам.-министърът добави, че наличните складирани количества произведени моторни горива към 10.03.2026 г., ведно с наличните количества суровини за преработка и производство на моторни горива, са в състояние да задоволят обичайното потребление на територията на страната по видове моторни горива, както следва:

- бензин за период по-голям от 90 дни;

- газьол за период по-голям от 90 дни;

- керосин за период по-голям от 90 дни.

Предстои междуведомствената комисия към Министерския съвет да изготви пакет от мерки и в близките няколко дни да го представи за изпълнение.

Михайлов увери, че целият професионален състав следи отблизо международната обстановка и своевременно ще реагира, за да защити интереса на бизнеса и българските граждани.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Директорът на Агенция "Митници" Георги Димов заяви, че ситуацията поражда притеснения.

По думите му всяко изменение на международните котировки на петрола оказва влияние върху крайната цена на горивата. Процесът не е автоматичен, той е изместен във времето. "Затова подкрепям в подобни ситуации държавата със своите регулаторни органи да действа спокойно и отговорно, за да не предизвиква паника на пазарите", заяви той.

Агенцията е предприела действия за ежедневен мониторинг върху развитието на цените на международните пазари и цените на горивата на вътрешния пазар. Ще ** бъдат предприети** конкретни мерки при съществена промяна на цените, за да се ограничи негативното влияние върху бизнеса.

"Агенцията ще бъде гарант на стабилност на пазара на горивата, предвидимост на бизнеса, защита на потребителите чрез балансирана политика и анализ", заяви Димов.

Директорът на агенцията подчерта, че разполагат с необходимите инструменти, за да реагират при подобна ситуация, за да се защити икономическата и финансовата стабилност на страната.

Георги Димов / БТА

„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов каза, че са длъжни да поддържат запаси за минимум 90 дни горива, от които 30 дни се създават и се поддържат от агенцията с пари от бюджета и 60 дни се създават и поддържат от задължените лица по закона, част от които се държат на територията на страни от ЕС. Страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90, тоест докладваме общо 1 007 360 тона.

„При ежемесечното докладване към ЕК страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90,“ докладва Асенов. „В количества към днешна дата това означава, че докладваме общо 1,7 млн. тона, от които около 780 141 тона са на територията на страната и към 222 220 тона на територията на други държави членки на ЕС“, каза той.

Проверките досега показват наличието в цялост на количествата и на качеството на съхраняваните горива в страната, потвърдено е и наличието на количествата, съхранявани в други държави членки на ЕС от аналогични на Държавния резерв структури по места.

Асен Асенов даде и разбивка на съхраняваните количества по горива.

На територията на България има общо 64 453 тона бензин, или 30 дни осигуреност. Допълнително има 11 474 т. в Унгария, Словения и Румъния.

Дизел има в обем 525 733 т., което прави 64 дни осигуреност и 42 746 т. в Унгария, Словения, Румъния и Гърция.

Реактивното гориво от керосинов тип е 5395 т., което прави 8 дни осигуреност и се намира изцяло на територията на страната.

Газ пропан-бутан 656 т. и е само на територията на България.

Котелно гориво - 54 724 т., като също се съхранява единствено в страната.

Съхраняваният нефт е в обем 356 417 т., от които 173 000 тона се намират в Италия и в Гърция.

„При преработката на цялото количество нефт, което се намира на територията на страната и в чужбина ще бъдат необходими, по информация от „Лукойл Нефтохим“ около 23 до 40 денонощия, като в случай на преработка получените деривати ще осигурят потреблението на страната за над 90 дни,“ добави Асен Асенов.

Той припомни, че задължение на Държавния резерв е да съхранява запаси от горива за 30 дни с пари от бюджета, а задължените лица са длъжни да създават и поддържат количества за осигуряване на потреблението за 60 дни.

Агенцията поддържа своите запаси единствено на територията на страната, докато задължените лица имат възможност да съхраняват до 50 процента от количествата в други държави членки на ЕС. При необходимост първо се отпускат количества от задължените лица, след което се пристъпва към резерва, който се поддържа от ДАДРВЗ.

Запасите се продават на едро или на крайни потребители по пазарен принцип, така че да не се вреди на пазара и на конкуренцията на него.

Когато има презумпция за забавяне на доставките на горива и на петрол се има предвид, когато има намаление от над 20 процента на доставките, спрямо същия период на предходната година, посочи Асенов.

Асен Асенов / БТА

Извършените от Държавния резерв проверки досега показват наличието в цялост на количествата и на качеството на запазваните горива в страната, потвърдено е и наличието на количествата, съхранявани в други държави членки на ЕС от аналогични на Държавния резерв структури по места.

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни, а от чужбина между 15 и 45 дни, според Асен Асенов.

Досега са проведени срещи с браншовите организации, на които са изчистени проблеми и неуредици, според него, така че при нужда да се действа без големи затруднения.