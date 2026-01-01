Над 90% от трудовите инциденти са в резултат на човешкия фактор и са напълно предотвратими при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа и ефективен контрол на работодателите. Това съобщиха от пресцентъра на Главната инспекция по труда (ГИТ), цитирайки данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г. По повод активните строително-монтажни работи и растящия брой на разрешителните за строеж на жилищни сгради, от ГИТ напомниха, че личните предпазни средства не пречат на работата, а спасяват живота.

За 2025 г. от ГИТ са извършили 7922 проверки в сектора. За същия период на 2024 г. проверките са 6682. Установените нарушения на трудовото законодателство са над 35 200. Тези, които са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, са 17 197. Нарушенията на разпоредбите, регламентиращи осъществяването на трудовите правоотношения, са 8871. Установени са 1100 работещи без трудов договор на строителни обекти от всички 3688 за цялата 2025 г., съобщиха от ГИТ. След намесата на ГИТ в сектора са изплатени забавени трудови възнаграждения на работещите за над 1.8 млн. лв.

Заради нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите, инспекторите по труда са приложили 797 пъти мярката спиране на площадки, работни места и съоръжения в строителството при 970 пъти общо за цялата 2025 г. Отстранени са 42 души поради липса на правоспособност и неспазване на правилата за безопасна работа. Мярката има превантивен характер за предотвратяване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи и спасява човешки живот, посочиха още от ГИТ. При извършените проверки в строителния сектор са съставени 3177 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за над 4.3 млн. лв.

Работодателите имат отговорност за осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на тях, посочиха от ГИТ. Те трябва да упражняват ефективен контрол върху работниците дали изпълняват мерките за безопасност и имат право да ги отстраняват, ако не спазват тези правила. Работодателят е длъжен да предприеме всички мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и на общите заболявания и на професионалните болести, като приоритетно осигурява колективни средства за защита, добавиха от ГИТ.

Работниците са длъжни да използват лични предпазни средства и да спазват правилата за безопасност, посочиха от ведомството. От ГИТ подчертаха, че често такива са осигурени от работодателя, но не се използват от работника. Работещите имат право да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Често те се съгласяват да я извършат от страх да не бъдат уволнени, но така поемат риск да загубят живота си, посочиха още от ведомството.

В края на февруари от ГИТ напомниха, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира най-пълно трудовите права на работещите.