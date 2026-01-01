Служебният външен министър Надежда Нейнски направи заключителен брифинг в рамките на изпълнение на операцията "искрена грижа".

МВнР: Никой българин не е изоставен, до момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни

"Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от 11 държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за хората", каза Нейнски.

Ние не бяхме сами в тези усилия, сформирания от мен Кризисен щаб и службите на МВнР бяха в постоянна връзка с Министерство на туризма, с Министерство на транспорта и съобщенията", допълни тя.

Нейнски допълни, че благодарение на доброто сътрудничество с партньорски държави са успели да изведат българи от региона. Това са Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария. България е предоставила съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, САЩ, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия.

По думите и у нас са се прибрали над 2600 българи. Проведени са над 15 000 телефонни разговори, обработени са над 6 500 имейла.

"Днес в МВнР дойде новината, че специален полет от Рияд ще излети за София около 19 часа българско време днес. На борда му се намират българи временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн", обясни тя. По думите й тази част от операцията по извеждане на сънародниците ни от региона на Близкия Изток и Иран е била най-сложната и изискваща прецизна координация между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства.

Нейнски каза още, че идват много писма и мейли от хора, които са развълнувани и се радват, че са успели да се приберат те и техните семейства. Тя показа и картичка от семейство - мъж, жена и две малки деца, които са претърпели евакуацията. На картичката пише една дума "Благодаря". Нейнски цитира и мейл, в който се казва, че "сега виждат смисъла да се плащат данъци в България".

Директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова посочи, че продължават да са в координация за евакуационния полет, който пристига от Рияд със 170 пътници на борда. До Обединените арабски емирства (ОАЕ) са осъществени общо шест полета, организирани от правителството, и пет полета на частни компании, каза още тя.

От Оман са евакуирани общо 120 души, от Йордания – 130, от Ирак – 20, от Израел – 18 души, които са прекарани по сухопътен маршрут. Числото се мени постоянно, уточни Димитрова.