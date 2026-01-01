Дъщерята на Ники Михайлов и Николета Лозанова празнува рожден ден. Малката Борислава навършва две годинки. По този повод родителите й публикуваха емоционални послания в социалните мрежи.

"Преди 2 години се сбъдна едно толкова чакано щастие. Появи се ти и донесе със себе си смях, светлина и любов, която не може да се опише с думи. 2 години малки стъпки, топли прегръдки и безброй красиви моменти. Честит 2-ри рожден ден, Борислава", написа Николета Лозанова.

Посланието е придружено със снимки на малката Борислава, на които тя е развълнувана да види украсата и тортата за празника си.

"Моето малко момиче, днес ставаш на 2 години. Още си толкова малка, че може би няма да разбереш думите ми, но един ден ще ги прочетеш", пише Михайлов.

"От деня, в който се роди, ти промени всичко в живота ми. Ти ме направи по-силен, по-добър и ми показа какво означава истинската любов. Ти си най-големият подарък, който животът ми даде!", пише Михайлов