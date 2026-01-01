Разследва се сигнал за прокарване на неистинска евробанкнота в Казанлък, съобщиха от полицията.

Той е подаден на 9 март. Мъж на 36 години е заявил, че в магазин в града е била прокарана в обращение неистинска банкнота с номинал от 50 евро.

По първоначални данни на 8 март между 19:00 и 21:00 часа в магазина е влязъл мъж, който след като е закупил стока, е заплатил с неистинската банкнота.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.