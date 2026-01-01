Социалното министерство предлага 1,6 милиона пенсионери да получат великденски добавки, като сумата ще е според размера на пенсиите, съобщава БНР.

По 50 евро допълнително да се платят на пенсионерите, които получават пенсия и добавки в размер до прага на бедност от 390,63 евро, предлага социалният министър Хасан Адемов.

И съответно - по 20 евро да се платят на пенсионерите, на които плащането от НОИ са между прага на бедност до размера на минималната заплата от 620,20 евро включително.

Предложението ще се обсъжда от Министерския съвет на 11 март.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57,8 милиона евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.