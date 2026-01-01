Парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ внесе проект за решение на Народното събрание за осигуряване и изплащане на великденска надбавка на пенсионерите, които получават пенсия, под прага на бедността. Тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро. Трябва да я получат 856 000 пенсионери. Това съобщи Йордан Цонев.

За останалите 1 216 000 пенсионери предложението е да има по 15 евро великденка надбавка.

"Това решение на групата ни е продължение на социалната ни политика за пенсионерите. Миналата година по наше решение и предложение бяха изплатени велкиденските надбавки, които тогава бяха в размер на 50 лева и коледните такива от по 120 лева", посочи Цонев.

По думите му, на бюджета това ще струва 65.3 млн. евро. "Готови сме в четвъртък в удължителния закон да внесем предложението да бъдат осигурени тези средства", каза още той и допълни, че ще подкрепят Удължителния закон.

Парламентът и служебното правителство трябва повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота, посочиха по-рано в съобщение от партията.

"Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв. В сравнение с 2024 г. той е с 93,88 лв. повече (10,6%), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Средномесечният брой пенсионери за 2025 г. е 2 058 008, което е с 13 251 повече в сравнение с 2024 г. ", посочиха още оттам.