Нивата на водния ресурс са високи, следи се състоянието на язовирите, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4939,8 млн. куб. м, което представлява 75,58% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите „Асеновец“ и „Пчелина“, а със запълване над 90% са „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Ахелой“, „Домлян“, „Тополница“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“ и „Студен Кладенец“.

Преливали са язовир „Асеновец“ и язовир „Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при „Тракиец“ и „Копринка“, допълниха от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) речните нива в страната се стабилизират, като в следващите дни не се очакват съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Според прогнозата за периода от 9 до 16 март не се очакват валежи, както и неблагоприятни метеорологични условия, посочиха още от МОСВ.

Оттам напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на страницата на министерството.

На 24 февруари от МОСВ съобщиха, че започва годишният мониторинг за състоянието на водите, който се провежда в периода 1 януари-31 декември. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпълнява програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води, а тези за количеството – от НИМХ.