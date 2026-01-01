Седем души са признати за виновни за организирана престъпна група и имотни измами, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

По обвинителен акт на СГП са признати за виновни петима души (с инициали Св. Г., Сл. Г., Б. К., С. Е. и Б. П.) за организирана престъпна група, създадена с цел да получава доходи от престъпна дейност. Двама от тях (Св. Г. и Сл. Г.), заедно с други двама души (О. К. и Р. С.), са признати за виновни и за измами в големи размери.

Разследването е проведено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт е внесен в съда на 12 май 2023 г.

Удар срещу имотната мафия: Разбиха престъпна група, действала години наред в Перник и София (СНИМКИ)

Според обвинението групата е действала от януари 2016 г. до март 2018 г. в София. За ръководител на групата е сочен Св. Г. Четирима са участвали в организираната престъпна група, а трима са обвинени за измами в големи размери.

Дейността на групата била извършване на имотни измами и придобиване по неправомерен начин на недвижими имоти. Схемата била следната: от доверени лица установявали имот, който няма наследници и изготвяли или се сдобивали с неистинско завещание, на което бил придаден вид, че е саморъчно завещание на починалия собственик в полза на лице, приближено до групата.

Узаконявали притежанието от лицето на имота при нотариус. След издаване на нотариален акт на името на лицето, най-често извършвали фиктивна продажба на друго лице от обкръжението на групата. След това обявявали имота на свободния пазар и той се продавал на външно за групата лице, което не знаело обстоятелствата около придобиването на имота.

Наказанието за ръководителя на групата е 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване – за ръководене на групата, и 3 години лишаване от свобода за измама в големи размери.

3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване за участие в групата и 2 години лишаване от свобода за измама в големи размери, получи и Сл. Г.

Трима от групата са наказани от първоинстанционния съд с 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК отложи за срок от 5 години.

О. К. и Р. С. получиха наказание по 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено за срок съответно 4 и 5 години.

Първоинстанционната присъда на СГС подлежи на проверка от Софийски апелативен съд.