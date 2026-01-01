Два полета за репатриране от Оман, наети пряко от Европейската комисия, кацнаха успешно в Румъния. Те върнаха 356 европейски граждани, които бяха блокирани в Близкия изток.

За първи път Комисията мобилизира собствения си транспортен и логистичен капацитет на rescEU по искане на румънските власти. Тази операция бележи важен етап в разширяването на инструментите за реагиране на Механизма за гражданска защита на ЕС. Способностите на rescEU бяха задействани от Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации. Когато нито една държава — членка на ЕС не може да предложи транспортен капацитет след искане за помощ, rescEU може да бъде мобилизиран. Той осигурява допълнително ниво на подкрепа от ЕС при липса на наличен национален капацитет.

Освен тези два самолета по линия на rescEU досега ЕС е подкрепил 42 полета, с които над 4100 европейски граждани са се завърнали безопасно в Белгия, България, Чехия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия и Швеция.

През следващите дни са планирани още полети, тъй като общо 23 държави са поискали помощ от ЕС: Белгия, България, Чехия, Естония, Ирландия, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Босна и Херцеговина и Черна гора. Европейската комисия, в координация с Европейската служба за външна дейност и делегациите на ЕС, е изцяло мобилизирана в подкрепа на репатрирането и продължава да поддържа контакт по този въпрос с делегациите на ЕС и консулските служби на държавите членки в региона.