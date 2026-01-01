ЕС
Много по-загрижени сме от повишаването на цените на горивата, отколкото от краткосрочната сигурност на доставките за ЕС, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията в Близкия изток, предава кор. на БТА Николай Желязков.

По неговите думи ЕС разполага с достатъчно запаси от газ до края на отоплителния сезон и все още не се налага да прибягва до складираните количества петрол. Краткосрочно отражението е ограничено, обобщи той.

По неговите думи ЕС не внася горива от Иран, а всички държави в ЕС са се запасили с петрол за 85-90 дни и това важи също за Унгария и Словакия, чиито доставки от Русия през Украйна бяха прекъснати заради повреда на тръбопровода "Дружба". Нито една държава от ЕС досега не е посягала на запасите с петрол заради събитията в Близкия изток, уточни говорителят.

Наблюдаваме с тревога повишаването на енергийните цени, но все още не е необходимо предприемане на спешни действия, добави той. Говорителят отбеляза, че ЕС се стреми да ограничи зависимостта си от вноса на изкопаеми горива.

По повод съобщенията, че Моджтаба Хаменей е санкциониран от ЕС, говорителят поясни, че това не е вярно. По неговите думи иранският народ трябва да избира своите представители. Той добави, че ЕС има предвид избора на Моджтаба Хаменей от иранският Съвет на експертите за нов върховен лидер на страната.

кор. на БТА Николай Желязков
