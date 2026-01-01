Много по-загрижени сме от повишаването на цените на горивата, отколкото от краткосрочната сигурност на доставките за ЕС, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията в Близкия изток, предава кор. на БТА Николай Желязков.

По неговите думи ЕС разполага с достатъчно запаси от газ до края на отоплителния сезон и все още не се налага да прибягва до складираните количества петрол. Краткосрочно отражението е ограничено, обобщи той.

По неговите думи ЕС не внася горива от Иран, а всички държави в ЕС са се запасили с петрол за 85-90 дни и това важи също за Унгария и Словакия, чиито доставки от Русия през Украйна бяха прекъснати заради повреда на тръбопровода "Дружба". Нито една държава от ЕС досега не е посягала на запасите с петрол заради събитията в Близкия изток, уточни говорителят.

Наблюдаваме с тревога повишаването на енергийните цени, но все още не е необходимо предприемане на спешни действия, добави той. Говорителят отбеляза, че ЕС се стреми да ограничи зависимостта си от вноса на изкопаеми горива.

По повод съобщенията, че Моджтаба Хаменей е санкциониран от ЕС, говорителят поясни, че това не е вярно. По неговите думи иранският народ трябва да избира своите представители. Той добави, че ЕС има предвид избора на Моджтаба Хаменей от иранският Съвет на експертите за нов върховен лидер на страната.