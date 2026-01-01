Огнян Рачев и Доля Пчелинска са назначени със заповед на служебния министър-председател за заместници на областния управител Атанас Михов, съобщиха от пресслужбата на администрацията във Варна.

Тяхната задача ще бъде да подпомагат осъществяването на държавната политика на територията на региона, както и координацията между държавната и местната власт.

Огнян Рачев е магистър по право, завършил е Техническия университет в града, адвокат. Той е за втори път в екипа на политическия кабинет на областния управител, където работи една година - от август 2023 до юли 2024 г.

Доля Пчелинска също е магистър по право и адвокат. През последните години е редовно член на Районната избирателна комисия в града.

От администрацията уточниха, че се очаква новите заместници на областния управител да бъдат представени пред екипа на 10 март.