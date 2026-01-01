Средствата, необходими за 5-процентово увеличение от 1 януари на заплатите на работещите в структурите на държавна субсидия - за "Градски транспорт", БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Български пощи“, са 24,6 милиона евро. Това каза днес след среща с кмета на Варна Благомир Коцев председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов, а информацията бе потвърдена и от вицепрезидента на профсъюза Тодор Капитанов. Срещата бе инициирана от Благомир Коцев по време на протеста на работещи в „Градски транспорт“ във Варна, които блокираха движението в началото на Аспарухов мост в посока изхода от града.

Капитанов припомни, че за всички други работещи в държавния сектор е било предвидено увеличение с 5 процента с удължителния закон за бюджета. „Даваме си сметка, че 5 процента са изключително малко, но все пак ние търсим някаква справедливост, при редовен бюджет ще настояваме за минимум 10 процента увеличение на работните заплати, на места и 15 на сто“, посочи синдикалистът.

Недоволство в градския транспорт: Варненските работници искат увеличение на заплатите

Той каза още, че след като има редовно приет бюджет, Община Варна ще може по-лесно да си планира разходите и тогава най-вероятно синдикатът ще поиска от нея да потърси възможност за осигуряване на допълнителни средства за това, което предлага профсъюзът за договаряне в Колективния трудов договор, а именно 200 евро увеличение на работните заплати.

Александър Шопов посочи, че диалогът между синдикатите и Общината е на ниво и заедно трябва да търсят решение на тези проблеми, но те не могат да бъдат решени без да има диалог и с Министерството на финансите и с държавата. „Приветстваме и това, че кметът Коцев има желание да подпишем ново споразумение за сътрудничество, но то няма как да бъде факт без да има допълнителни средства от държавата“, каза той.

„Ние сме солидарни и разбира се, приветстваме всяка една инициатива, която е свързана с подобряването на условията на труд на всички работници, разбира се и в транспортния сектор, които са изключително важни за нас“, заяви Благомир Коцев. По думите му общината винаги е била изключително откликваща към техните искания и каквото е можела досега го е правила. Според кмета трябва да има възможност да се седне на една маса с държавата и със синдикатите, за да може да се намери устойчиво решение във времето и да има предвидимост във финансиране на тези дейности.