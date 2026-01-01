Министерството на отбраната на Турция съобщи в понеделник, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Ракетата е била прихваната от средства за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

НАТО: Иранската балистична ракета действително е била насочена към Турция

Турското министерство на отбраната предупреди, че ще предприеме необходимите стъпки без колебание.

В изявление министерството заяви, че някои части от боеприпаси са паднали в югоизточната провинция Газиантеп и че няма жертви при инцидента.

Отбраната на България: Може ли да станем косвена мишена на Иран

Това е втората ракета, изстрелна от Иран към Турция, откакто Израел и САЩ атакуваха Техеран.

„Турция отдава голямо значение на добросъседството и стабилността в региона. Но още веднъж подчертаваме, че ще предприемем решителни и непоколебими стъпки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното ни пространство“, заявиха от Министерството на отбраната, предаде БТА.

САЩ евакуират персонал от консулството в турския град Адана заради риск

В съобщението се посочва още, че съобразяването с това предупреждение ще е от полза за всички.

След първия случай с прехваната ракета Иран излезе с позиция, че целта на ракетата не е била Турция.

Междувременно кабинетът на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган се събира на заседание в 15:20 ч. местно време. Една от темите в дневния ред е ескалацията на напрежението в Близкия изток, съобщи турският вестник Sabah.