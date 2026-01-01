След обвиненията на Нели Андреева, заместник директор на НКЖИ, за корупция в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, министърът на транспорта Корман Исмаилов излезе с официален отговор.

Във връзка с направеното тази сутрин публично изявление на г-жа Нели Андреева, и.д. Заместник генерален директор „Стратегия и администрация“, съдържащо тежки обвинения за корупция и съществуването на „корупционен модел“ в системата на НКЖИ, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов предоставя следната фактологическа информация:

Още на 19 февруари, в деня на встъпването си в длъжност – министър Исмаилов издава писмена заповед до всички публични предприятия в системата на Министерството на транспорта и съобщенията за временно спиране на всички плащания. Целта на мярката е подобряване на финансовата дисциплина в публичните предприятия и по-ефективен контрол върху разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева, тази заповед не е била спазена от страна на НК „Железопътна инфраструктура“.

На 24 февруари със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори с компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е разпоредена във връзка с множество постъпили сигнали, а срокът за нейното извършване е 20 работни дни.

Заместник генералният директор на НКЖИ Нели Андреева подаде оставка

На 2 март със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.

От 4 март г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.

Днес в 10:30 ч., след направеното изявление по националните медии, министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага. Тя обаче е отказала срещата.

Тези нейни думи и действия поставят много въпроси, се казва в позицията на министъра:

Дали изявлението ѝ пред медиите – като служител с висок интегритет, заемащ висша ръководна държавна позиция – има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да се бори с корупцията в сектора, или представлява директна медийна атака срещу министъра?

По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, както и конкретни лица и фирми, в корупция. В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към нея:

Кой е конкретният „корупционен модел“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?

Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?

Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?

Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.