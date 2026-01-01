Заместник областните управители на Смолян Андриян Петров и Красимир Даскалов са освободени, считано от днес, съгласно заповед на Министерския съвет, съобщи областната пресслужба.

Областният управител Зарко Маринов е изразил благодарност на Петров и Даскалов за съвместната работа и добрата комуникация.

След участието в политическия кабинет на Областната администрация, Андриян Петров ще се завърне към работата си като директор и главен художествен ръководител на Фолклорния ансамбъл "Родопа".

Предстои издаване на заповед за възлагане на функциите на главен секретар на Областната администрация на двамата директори на дирекции, заяви за БТА Зарко Маринов. Област Смолян за поредна година е без титуляр на мястото на главен секретар, което налага издаването на подобна заповед.