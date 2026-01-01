Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина, защото производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран, съобщи Асошиейтед прес.

Цената на барела „Брент“ достигна 101,19 долара малко след възобновяването на търговията на Чикагската стокова борса – с 9,2 процента по-висока от средната цена от 92,69 процента при затварянето на борсата в петък.

Сортът „Уест Тексас Интермидиът“ (West Texas Intermediate) се продаваше за 107,06 долара за барел или с 16,2 процента по-скъпо от петък.

През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36 процента, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 процента.

Около 15 милиона барела суров петрол, около 20 процента от световното производство, обикновено се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, показват данни на независимата изследователска компания „Райстад Енерджи“ (Rystad Energy). Заплахата от ирански атаки с ракети и дронове обаче почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път.

Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството си заради запълването на петролните си резервоари в резултат на намалената възможност да изнасят суров петрол.

Иран, Израел и САЩ също така от началото на войната атакуваха петролни и газови инсталации, което допълнително задълбочи опасенията за доставките.

През уикенда израелската армия нанесе удари срещу ирански петролни складове и петролен терминал за претоварване. Иран изнася около 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай, който може да бъде принуден да потърси алтернативни доставки, ако иранският експорт бъде спрян. Това е допълнителен фактор, който може да тласне петролните цени нагоре.

За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г., когато цената му достигна до 105,76 долара. За сорта „Брент“ това се случи последно на 29 юли 2022 г., когато цената му беше 104 долара, припомня АП.

В САЩ цената на галон обикновен бензин достигна 3,45 долара в неделя или с 47 цента повече отколкото седмица по-рано. Дизеловото гориво се продава за 4,60 долара галона.