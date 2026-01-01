Полицията с подроности за тежката катастрофа с три жертви в Луковитско, съобщиха от ОД на МВР.

Припомняме, че инцидентът е станал на 8 март в района между селата Дерманци и Ъглен.

Последвал е удар между два насрещно движещи се автомобила. При покатастрофата е пламнала едната кола.

Тежка катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци взе три жертви, сред тях и дете

Установено е, че жертвите в запалилата се кола са три - 29-годишен мъж - водач на превозното средство и двама пътници - 14-годишно момиче и 10-годишно момче

В същия автомобил е пътувал и мъж на 27 години, който след инцидента е откаран за преглед в болница и е освободен за домашно лечение.

Другото превозно средство е управлявано от 70-годишен мъж, който не е пострадал. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.