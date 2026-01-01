Тежка катастрофата на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско взе три жертви, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч, под чийто надзор се изясняват причините за сблъсъка между двата леки автомобила.

При удара едната кола се е възпламенила и в нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, изпаднал от автомобила, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница.

Огледите на място продължават, пътят остава затворен за движение. Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.

Сигнал за инцидента е получен около 14:40 ч., предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Движението по пътя Ъглен – Дерманци е ограничено, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Въведен е обходен маршрут: Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ.

От ОД на МВР – Ловеч казаха, че във вчерашния ден в Ловешка област също е регистриран пътен инцидент със загинал. Между луковитското село Торос и Боаза лек автомобил е напуснал пътното платно в зоната на завой и е паднал от мостово съоръжение. Починал е един от пътуващите в колата, другият е откаран в болница.