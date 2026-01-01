Синът на аятолах Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, е ранен, съобщиха ирански медии. Новината идва малко след като той беше обявен за нов върховен лидер на страната.

56-годишният Моджтаба, вторият син на покойния Али Хаменей, беше посочен за негов наследник в неделя след решение на 88-членното Събрание на експертите – органът, който избира върховния лидер на Ислямската република.

По време на репортаж на иранската държавна телевизия за избирането му беше споменато, че той е бил ранен във войната. Водещият го описа с думата „джанбаз“ – термин, използван за човек, ранен в бой.

Иранските медии наричат настоящия конфликт „войната по време на Рамадан“. Засега не се уточнява при какви обстоятелства е бил ранен Моджтаба Хаменей.

По-рано при израелски удари в Техеран бяха убити неговият баща Али Хаменей и съпругата му Захра Хадад-Адел.

В ефира на държавната телевизия анализатор предположи, че раняването може да датира още от времето на ирано-иракската война през 80-те години, но информацията не е потвърдена.

Според същия доклад Моджтаба Хаменей, който не е бил виждан публично от началото на конфликта, владее английски език и е преминал обучение по психология.